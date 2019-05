ATP Madrid, Seppi eliminato al primo turno da Monfils

Serata storta per Andreas Seppi al “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.536.160 euro, in corso sui campi in terra battuta della 'Caja Magica' della capitale spagnola. Il 35enne di Caldaro, numero 67 del ranking mondiale, ha ceduto per 6-3, 6-1, in appena 55 minuti, al francese Gael Monfils, numero 18 Atp e 15esima testa di serie.