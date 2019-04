ATP Marrakech: Benoit Paire rimonta Tsonga e raggiunge in finale Andujar

Sarà Benoit Paire l’avversario dell’iberico Pablo Andujar nell’atto conclusivo del torneo ATP 250 di Marrakech: sulla terra battuta marocchina il transalpino fa suo in rimonta, dopo due ore di aspra battaglia, il derby con Jo-Wilfried Tsonga imponendosi con lo score finale di 2-6 6-4 6-3. Nel primo set parte forte Tsonga, che trova il break nel secondo game e vola subito sul 3-0 non pesante. Paire non ha nessuna occasione per provare a rientrare, riuscendo ad impensierire il connazionale soltanto nel settimo gioco, quando si va ai vantaggi, anche se Tsonga non concede break point, anzi nell’ottavo gioco trova il secondo break, chiudendo 6-2. Anche nella seconda partita Tsonga parte alla battuta, ma questa volta ad operare lo strappo è Paire, nel terzo gioco. Scambio tra i due giocatori tra settimo ed ottavo gioco, Paire subisce a zero il break quando serviva per il set sul 5-2. Non tremerà però il suo braccio nella seconda circostanza, sul 5-4, per il 6-4 che rinvia ogni verdetto. Nella frazione decisiva parte meglio Tsonga, che nel quarto gioco trova il break e sale 1-3. Qui però la luce si spegne e Paire rimonta: nei quattro game seguenti mette a segno un parziale di 16 punti a 4 e così va sul 5-3, assicurandosi di andare a servire per il match. Non ne avrà bisogno, perché al termine di un nono game lungo 12 punti, alla quinta occasione, troverà il break del definitivo 6-3.

