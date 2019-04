Lorenzo Sonego approda agli ottavi di Marrakech, finisce l'avventura di Fabbiano

Giungono ottime notizie dall’ATP di Marrakech per il tennis italiano. Lorenzo Sonego, n° 103 del circuito ATP, ha sconfitto in due set 6-3; 6-3 il serbo Laslo Djere, n° 32 del mondo e testa di serie n° 5, in 1 ora e 21 minuti di gioco. Una prestazione sugli scudi quella del piemontese che ha superato piuttosto nettamente un giocatore di livello superiore, mettendo in mostra un tennis d’alta scuola sul rosso marocchino. Prossimo avversario sarà l’olandese Robin Haase, n° 62 della classifica mondiale, con il quale vi è un solo precedente favorevole all’azzurro, impostosi in quattro set al primo turno degli Australian Open lo scorso gennaio.

Termina al primo turno, invece, l’avventura del nostro Thomas Fabbiano, n° 250 del circuito, battuto in tre set dal transalpino Pierre Hugues Herbert, testa di serie numero 8, che si impone per 6-7(3); 6-4; 6-1 in due ore e dieci minuti di gioco.