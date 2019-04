Troppo Tsonga per Lorenzo Sonego. Sconfitta in due set ai quarti per l'azzurro

L’ATP di Marrakech diventa terra di conquista per i tennisti francesi. Dopo Gilles Simon e Benoit Paire, anche Jo-Wilfried Tsonga si è qualificato per le semifinali del torneo marocchino. Una vittoria ottenuta ai danni di Lorenzo Sonego, che è stato sconfitto nei quarti di finale in due set con il punteggio di 6-3 6-2 dopo un’ora e sette minuti di gioco. Resta comunque un ottimo torneo per il piemontese, che per la seconda volta era entrato tra i migliori otto in un torneo ATP.

Il francese, entrato in tabellone grazie ad una wild card (ora è numero 116 del mondo), è partito subito forte nel match, strappando il servizio nel secondo game del primo set all’azzurro. Un break decisivo, anche perchè Tsonga domina nei propri turni di battuta e non lascia assolutamente la minima occasione di break al numero 103 del mondo.

Nel secondo set Sonego riesce ad annullare due palle break nel terzo gioco e resta in partita. Purtroppo Tsonga è incisivo in risposta e strappa la battuta all’azzurro nel quinto gioco. Il transalpino ottiene il doppio break nel settimo game ed allunga sul 5-2. Una situazione irrimediabile per Sonego, che cede 6-2 ed abbandona Marrakech.