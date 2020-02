Una partita destinata a fare scuola, per Jannik Sinner. Il tennista altoatesino si arrende infatti negli ottavi di finale dell’ATP di Marsiglia, ma per un set Sinner ha messo all’angolo il numero 5 del mondo, il russo Daniil Medvedev.

Una partenza a razzo, quella di Sinner. A fronte, giusto anche sottolinearlo, di un Medvedev eccessivamente sornione. Per 20 minuti infatti è stato Sinner show, con un Medvedev decisamente troppo falloso ma soprattutto in grossa difficoltà. Un ritmo indiavolato per Sinner, probabilmente al momento persino fuori dalle sue corde, e per un set Medvedev si è trovato in difficoltà come non so si vedeva dalla finale del Masters 1000 di Montreal la scorsa estate, quando prese 6-3, 6-0 da un certo signor Rafael Nadal.

Poi però il russo ha fatto scattare l’allarme, e si è approcciato alla partita in maniera decisamente più paziente e solida. E’ dal secondo set che è uscito il Medvedev capace di far tremare anche i grandi; il tennista in grado di farsi quasi imbattibile dallo scorso agosto a metà ottobre. Il russo ha alzato enormemente il livello del suo tennis, trovando di contro un Sinner inevitabilmente costretto a dover avere a che fare con un altro tipo di avversario.

Dall’1-1 del secondo set si è così materializzato un parzialone di 9 game a zero a favore di Medvedev che ha rimesso a posto tutte le gerarchie attuali, regalando a Sinner una piccola lezione ma anche una sorta di medaglia al valore per aver costretto ‘un top’ a tirare fuori il suo meglio.

Sinner si ferma così agli ottavi, mentre Medvedev vola ai quarti con l’1-6, 6-1, 6-2 finale che gli regala la sfida contro il padrone di casa Gilles Simon.