L'arte di rispondere allo smash secondo Jannik Sinner! Punto spaziale contro Gombos a Marsiglia

Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale dell’Atp di Marsiglia 2020, superando per 6-4, 7-6 lo slovacco Gombos, proveniente dalle qualificazioni. Nel corso del match il 18enne azzurro, che ora affronterà il temibile russo Daniil Medvedev in una sfida che promette spettacolo, ha messo a segno un punto allucinante sul 5-4 del primo set: d’istinto ha respinto lo smash a colpo sicuro dell’avversario, beffandolo con un pallonetto che ha mandato il pubblico in delirio.

Video - Federer su Sinner: “Sentiremo parlare di lui, tennista spettacolare e ragazzo d’oro” 01:32