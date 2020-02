Travaglia ci crede, ma alla fine la spunta Auger-Aliassime: passa il canadese in tre set

Niente impresa per Stefano Travaglia, con il numero 85 del mondo finito ko contro il Next Gen Félix Auger-Aliassime. Il tennista marchigiano ha dato filo da torcere al 19enne canadese, costretto ad annullare ben due match point nel secondo set. Poi nel terzo Auger-Aliassime è andato via dritto conquistando il match e il pass per gli ottavi di finale dove troverà il francese Herbert.

Cronaca

Bella partenza di Travaglia che va subito sul 40-0, ma Auger-Aliassime risponde annullando tre palle break e finisce per conquistare il primo game grazie alla prima. Il canadese vola e si porta sul 3-1 sfruttando la prima delle tre palle break conquistate successivamente. Travaglia ha una flessione e finisce sotto 5-2, ma la reazione arriva: aumenta l’aggressività dell’azzurro che rimonta sul 4-5, strappando poi il servizio. Si va al trie-break e a vincere è proprio Travaglia che trova il mini break e porta a casa il set.

Buona partenza anche nel secondo set, ma Auger-Aliassime risponde punto a punto. Le percentuali di prime in campo restano alte fino al nono game. Travaglia annulla una palla break sul 5-4 e anche in questo set si finisce al trie-break. L’azzurro si porta sul 6-4, ma non riesce a sfruttare i due match point che si era guadagnato, finendo per essere rimontato e superato dal canadese che vince il tie-break 8-6.

Nel terzo set Travaglia dimostra di aver accusato il colpo dell’occasione mancata. Nel quarto game l’azzurro perde il servizio e sul 3-1 c’è la fuga di Auger-Aliassime. Sul 5-2 c’è una piccola reazione di Travaglia che lascia a 0 il suo rivale nell’ottavo game, ma al game successivo il canadese chiude il discorso sfruttando il secondo match point della sua gara.