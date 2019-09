Niente da fare per Lorenzo Sonego (n.51 del ranking) impegnato negli ottavi di finale dell’ATP di tennis a Metz (Francia). L’azzurro è stato sconfitto dal padrone di casa Lucas Pouille (n.26 del ranking) con il punteggio di 6-1 6-4 in 1 ora e 9 minuti di partita. Ha provato a rimanere aggrappato al match il piemontese, specie nel secondo set, ma poi la maggior completezza tennistica del transalpino è venuta fuori e ha fatto la differenza. Nei quarti di finale Pouille se la vedrà contro il serbo Filip Krajinovic vittorioso contro la testa di serie n.5 del torneo Fernando Verdasco.

Nel primo set si assiste a una vera e propria mattanza tennistica. Il n.26 del mondo, imprimendo grande profondità nei proprio colpi, domina lo scambio in lungo e in largo, non consentendo a Sonego di organizzare una pur minima difesa. Nel quarto e nel sesto game arrivano, inesorabile, arrivano due break e la frazione si concluse sul 6-1. Per Pouille il 74% delle prime in campo e il 100% dei punti ottenuti con la seconda.

Nel secondo set il nostro portacolori prova ad alzare il livello del proprio gioco ma il rivale riesce comunque a trovare sempre una soluzione contro il tennis di Lorenzo. Il break si tramuta in realtà nel settimo gioco. L’azzurro, con la forza della disperazione, si costruisce due palle break nel decimo game, annullando tre match point, ma alla fine deve cedere il passo sul 6-4.

