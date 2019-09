Lorenzo Sonego al secondo turno, battuto il tedesco Oscar Otte

Nel primo turno del Moselle Open, torneo ATP 250 sul cemento francese indoor di Metz, Lorenzo Sonego ha battuto col punteggio di 6-2 7-6 il tedesco Oscar Otte.

Sonego deve salvare una palla break nel primo gioco del match ma poi è lui a strappare il servizio all’avversario nel quarto e nell’ottavo game incamerando il primo set in 35 minuti. Ben diverso l’andamento del secondo parziale, durato 58 minuti: il 24enne torinese ha tre palle break nel quarto gioco ma poi il punteggio segue i servizi fino al 6-5 per Lorenzo che ha un match point ma non lo sfrutta.

Si va al tie-break nel quale Sonego vola sul 4-0 per chiuderlo per 7-2 e dopo un’ora e 34 minuti di gioco sconfigge Otte, numero 157 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, l’azzurro, numero 51 del ranking ATP, affronterà ora al secondo turno il francese Lucas Pouille, testa di serie numero 4 del torneo.