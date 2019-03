Non si ferma più la corsa di Felix Auger-Aliassime. Nome finito nei taccuini di tutti in questo inizio anno e che anche ieri notte, al primo quarto di finale di sempre di un torneo Masters 1000, non ha deluso gli spettatori.

Il giovanissimo canadese – classe 2000 – è infatti riuscito a ‘stendere’ anche un giocatore concreto come Borna Coric; e l’ha fatto con una partita di grande solidità e attenzione. Una volta chiuso il primo set di battaglia – un’ora e 10 minuti – al tie-break col punteggio di 7-6, Auger-Aliassime è poi volato via rapido verso il successo, imponendosi nel secondo parziale per 6-2.

Una vittoria che vale oro per il canadese, che ha confermato e continua a confermare il suo valore; che gli consente – chiaramente – di giocare la prima semifinale 1000 della carriera; ma soprattutto che gli permette di diventare virtualmente il nuovo n°33 del mondo, il tutto diventando il semifinalista più giovane della storia di questo torneo.

Traguardi di precocità che in passato erano stati raggiunti solo da due giganti come Murray e Djokovic; e che confermano le attuali teorie del 2019: il circuito sta finalmente mettendo in mostra il suo ricambio generazionale e i big, qualcosa, finalmente iniziano a concedere.

In semifinale Auger-Aliassime troverà il campione uscente di questo torneo: John Isner. L’americano ha infatti sconfitto in giustiziere di Djokovic, Bautista-Agut, col punteggio di 7-6, 7-6. Sarà chiaramente un nuovo esame per lo scatenato canadese, che affronterà per la prima volta in carriera un ‘big-server’. Un altro test da non perdersi sulla strada di una qualificazione diretta al prossimo slam (Roland Garros) che, di questo passo, potrebbe diventare addirittura come da testa di serie.