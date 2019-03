Termina al terzo turno l’avventura di Marco Cecchinato nel terzo turno del Masters 1000 di Miami di tennis. L’azzurro è stato sconfitto nel match tenutosi nella notte italiana dal belga David Goffin, numero 20 ATP e 18 del seeding, con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 9 minuti di partita. Per il 28enne nativo di Rocourt si tratta del terzo successo in quattro sfide contro il nostro Cecchinato, non in grado di disinnescare il gioco profondo del suo avversario. Goffin si qualifica agli ottavi di finale e affronterà la testa di serie n.28 del torneo Frances Tiafoe, impostosi 5-7 6-3 6-3 contro lo spagnolo David Ferrer (n.155 del mondo ed ex top-10).

Nel primo set l’avvio del palermitano è da film dell’orrore. La sua seconda di servizio è troppo morbida, dando modo all’avversario di prendere il comando delle operazioni e scandire il ritmo dello scambio. Sul cemento della Florida il tennis del belga è più efficace e l’azzurro è costretto a subire l’iniziativa del rivale, trovandosi sotto di due break (5-2). Marco ha uno scatto di orgoglio nell’ottavo game, quando conquista il parziale controbreak, ma il n.20 del mondo gestisce bene il momento di difficoltà e, forte del 76% dei punti ottenuti con la prima di servizio, archivia la pratica sul 6-4.

Nel secondo set si assiste ad una replica perfetta di quanto già visto in precedenza. Cecchinato, dopo aver annullato due palle break nel terzo gioco, soccombe sotto i colpi di David e perde due turni al servizio consecutivi. Il 52% dei quindici vinti con la prima in battuta e il 54% con la seconda descrivono l’andamento fortemente deficitario del nostro portacolori con questo fondamentale. Il n.16 ATP, come in precedenza, cerca di riemergere strappando il servizio a Goffin nell’ottavo game ma la rimonta non si completa e il belga conclude la contesa sul 6-4.

Altre partite, però, si sono disputate nella notte italiana.

Grigor Dimitrov continua nella sua carriera di alti e bassi, perdendo in maniera sorprendente dall’australiano Jordan Thompson con un doppio 7-5. Un bel successo per il nativo di Sydney, che ora se la vedrà con il sudafricano Ryan Anderson, che supera il portoghese Joao Sousa.

La sfida più attesa degli ottavi di finale è quella che mette di fronte Stefanos Tsitsipas e Denis Shapovalov. Il greco sconfigge in due set l’argentino Leonardo Mayer, mentre il canadese batte un altro ex Next Gen come il russo Andrey Rublev.

I risultati

Thompson (Aus) b. Dimitrov (Bul) 7-5 7-5

Anderson (Rsa) b. Sousa (Por) 6-4 7-6

Federer (Sui) b. Krajinovic (Srb) 7-5 6-3

Medvedev (Rus) b. Opelka (Usa) 7-6 6-7 7-6

Shapovalov (Can) b. Rublev (Rus) 6-3 7-5

Goffin (Bel) b. Cecchinato (Ita) 6-4 6-4

Tiafoe (Usa) b. Ferrer (Spa) 5-7 6-3 6-3

Tsitsipas (Gre) b. Mayer (Arg) 6-4 6-4

