Djokovic cade con Bautista Agut, Federer cancellato per pioggia

E’ il giorno degli ottavi di finale il "Miami Open", secondo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.359.45 dollari, in svolgimento all’Hard Rock Stadium (la casa” dei Miami Dolphins di football NFL), nuova sede dell’appuntamento sul cemento della Florida in precedenza ospitato a Crandon Park di Key Biscayne.

Isner e gli altri

Il primo a staccare il pass per i quarti è stato il campione in carica, lo statunitense John Isner, numero 9 del ranking mondiale e settimo favorito del seeding, che nell’incontro che apriva il programma sul Centrale ha regolato il britannico Kyle Edmund, numero 22 Atp e 19esima testa di serie: 7-6(5), 7-6(3), in un’ora e 40 minut, il punteggio in favore del 33enne di Greensboro, alla seconda affermazione su tre testa a testa con il 24enne nato a Johannesburg.

Chi non finisce di stupire è il Next Gen canadese Felix Auger-Aliassime, numero 57 Atp (destinato a ritoccare ancora il proprio best ranking), passato attraverso le qualificazioni, il primo giocatore nato nel 2000 a raggiungere i quarti di finale in un “1000” imponendosi per 7-6(4), 6-4 sul georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 19 Atp e 17esima testa di serie (si trattava di una sfida inedita nel tour). Era dal 2007 che un qualificato non arrivava tra i “best 8” in questo torneo.

Prometteva spettacolo e – perché no – emozioni e così è stato il match fra Borna Coric, numero 13 del ranking e undicesima testa di serie, e l’australiano Nick Kyrgios, numero 33 Atp. Il 23enne di Canberra per un set abbondante con la sua imprevedibilità, che sfiora l’irriverenza, ha fatto ammattire l’avversario, che però è venuto fuori alla distanza così da prevalere in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-2 e pareggiare i conti nel bilancio dei testa a testa con Kyrgios.

A proposito di Next Gen, finisce in tarda nottata la sfida tra Denis Shapovalov e Stefanos Tsitsipas, due dei giovani più promettenti del panorama internazionale: vince il canadese in un'epica battaglia per 4-6, 6-3, 7-6(3) e andrà a sfidare Frances Tiafoe, che dopo aver eliminato David Ferrer si è imposto anche su David Goffin per 7-5 7-6 (6).

Video - Federer abdica: gli highlights dell’impresa di Tsitsipas contro il sei volte campione 03:06

La caduta di Djokovic

La vera sorpresa della notte, però, è l'uscita di scena di Novak Djokovic, regolato in tre set da Roberto Bautista Agut col punteggio di 1-6 7-5 6-3. Per lo spagnolo, testa di serie numero 22, si tratta del terzo successo contro il numero 1 del mondo e del secondo consecutivo: i due si erano già incontrati a Doha a gennaio e anche in quell'occasione Bautista Agut si era imposto in tre set. In un match disturbato da un ritardi di 40 minuti per via della pioggia, la partenza del serbo è a razzo, ma nel secondo set il momento chiave è sul 5-5: Djokovic ottiene una palla break per andare a servire per il match, ma non la converte sparando in rete un dritto su una deliziosa palla corta dell'avversario e da lì l'iberico prende in mano il pallino del gioco, impedendo a Nole di imporsi con la sua solita aggressività in risposta.

Amareggiato Djokovic al termine dell'incontro:

" E' un giocatore solido. Gli faccio i complimenti, è stata una grande rimonta. Ma non avrei dovuto perdere questo tipo di incontro. Ho avuto così tante opportunità... Devo trovare il modo di non sprecarle. Questo è ciò che succede quando non cogli l'attimo. "

Dopo l'usicta di scena prematura a Indian Wells (per mano di Philipp Kohlschreiber) il serbo fatica quindi a ritrovarsi in questa fase della stagione.

Adesso Bautista Agut dovrà vedersela proprio con il defending champion John Isner. Manca all'appello un ultimo ottavo di finale (cancellato a causa del ritardo per pioggia), quello tra Roger Federer e Daniil Medvedev: chi vincerà andrà ad affrontare Kevin Andersson, che ha avuto la meglio su Jordan Thompson per 7-5 7-5.