Federer domina Anderson e trova un sontuoso Shapovalov in semifinale

Si completa il quadro delle semifinali al Masters 1000 di Miami e gli ultimi due a raggiungere il penultimo atto del torneo sono Roger Federer e Denis Shapovalov. Lo svizzero ha dominato contro il sudafricano Kevin Anderson, mentre il canadese ha sconfitto in rimonta l’americano Frances Tiafoe. Questa semifinale in Florida sarà anche il primo scontro in carriera tra i due giocatori.

Semplicemente perfetto. Un Roger Federer scintillante si prende la rivincita con Kevin Anderson, superandolo nettamente in due set con il punteggio di 6-0 6-4 dopo neanche un’ora e mezza di gioco. Un primo set totalmente dominato dallo svizzero, con il sudafricano che non riesce nemmeno ad aggrapparsi al servizio per uscire dal ciclone Federer. Il break in apertura sembra far presagire ad un copione simile anche nel secondo set, ma Anderson non molla e pareggia nel sesto game. Il momento chiave arriva nel lunghissimo nono gioco, quando Federer alla quinta palla break strappa il servizio all’avversario. Il campione di Basilea ottiene il break e poi tiene a zero il servizio.

Fa festa il Canada, perchè, dopo Felix Auger-Aliassime, anche Denis Shapolavov centra l’accesso alla semifinale del Masters 1000 di Miami. Il 19enne nato a Tel Aviv ha sconfitto in rimonta l’americano Frances Tiafoe per 6-7 6-4 6-2 dopo due ore e un quarto di gioco. Nel primo set non ci sono break e di conseguenza si va al tiebreak, che viene vinto dallo statunitense per 7-5. Shapovalov scappa sul 4-1 con doppio break di vantaggio nel secondo set e poi riesce a gestire il margine, chiudendo sul 6-4. L’inerzia della partita è girata completamente e il canadese toglie la battuta ancora per primo all’avversario nel terzo game e poi ancora nel settimo, imponendosi per 6-2 nel terzo set.

Per Federer si tratta della settima semifinale della carriera a Miami, la numero 65 in un Masters 1000. Lo svizzero ha vinto per tre volte questo torneo, l’ultima nel 2017, quando superò in finale Rafa Nadal. Dall’altra parte Shapovalov ha conquistato la sua terza semifinale in un 1000 dopo quelle di Toronto (2017) e Madrid (2018), sconfitto sempre da Alexander Zverev.