Roger Federer non smette mai di stupire e conquista la 50esima finale di un Masters 1000 in carriera a Miami (Stati Uniti), dando l’assalto al suo 101° successo di un torneo. Lo svizzero ha regolato in due set 6-2 6-4 il giovane canadese Denis Shapovalov (n.23 del ranking) in 1 ora e 14 minuti di gioco. Una partita nella quale il campione elvetico ha dato libero sfogo al suo talento, annichilendo il giovane rivale e guadagnandosi il quinto atto conclusivo in Florida. Lo attende ora il campione in carica John Isner e Roger è in vantaggio 5-2 nel computo dei precedenti contro il tennis americano.

" Mi sono divertito, ho giocato bene. Dovevo esprimermi al meglio perché altrimenti Shapovalov mi avrebbe messo in seria difficoltà. Non dovevo dagli ritmo – spiega il rossocrociato nella conferenza stampa post match – E’ stata una partita di ottimo livello, sono molto soddisfatto. Non penso che Denis non avesse nulla da perdere, era comunque una semifinale e poi ormai le persone si aspettano sempre qualcosa da lui "

Guardando al futuro della sua attività agonistica, il n.5 ATP ha ammesso:

" In questa fase della carriera conta più vincere tornei. Diventare numero uno è molto complicato, dovrei giocare tre Slam a questo livello nello stesso anno. Penso che non sia ragionevole alla mia età. Se dicessi che la vetta del ranking è un mio obiettivo, non sarei onesto con me stesso "

E poi guardando alla finale contro Isner, il suo parere è stato piuttosto chiaro:

" Contro di lui, la prima cosa da fare è cercare di colpire la palla e mandarla al di là della rete. Non è assolutamente facile rispondere al suo servizio e spesso bisogna scegliere il lato giusto del campo per sperare di ribattere "

giandomenico.tiseo@oasport.it