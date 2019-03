Un’ora e mezzo di gioco e Federer passa anche il 3° turno di Miami contro il serbo Krajinovic che ha dato però fastidio, specie nel primo set, al tennista svizzero. Molto più sciolto il numero 4 del mondo nel secondo, con diversi colpi di alta scuola che lo hanno proiettato fino agli ottavi di finale dove affronterà Medvedev che ha superato Opelka in tre set.

Cronaca

Primo set ostico per Federer che concede tre palle break all’avversario al terzo game. Krajinovic le sfrutta, anche con un po’ di fortuna, portandosi sul 2-1. Al cambio campo, però, Federer piazza subito uno 0-30, ma il serbo prova a portarlo ai vantaggi. Vengono annullate quattro palle break finché lo svizzero riesce a pareggiare i conti con un dritto al centro, che non lascia scampo al classe ’92. Federer prova a prendere il largo, ma prima del 5-3 arrivano due errori dello svizzero in risposta al servizio, permettendo al serbo di tornare sul 4-4. Nuova palla break per Krajinovic sul 5 pari, ma Federer risponde presente e va a vincere 7-5 al primo set point utile, con un back lungo linea di rovescio che manda Krajinovic al bar.

Subito due ace, una risposta e una volée andata a bersaglio grazie al nastro, permettono al 37enne svizzero di avere una palla break, comunque annullata da Krajinovic. Il break arriva comunque, con il serbo sfinito che sbaglia la smorzata che non arriva neanche a rete. Nel giro di qualche scambio è già 4-1 per Federer che viaggia spedito verso la vittoria. Krajinovic non riesce più a rispondere al servizio e Federer chiude il set con un comodo 6-3 in poco più di mezz’ora.