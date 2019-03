Lo svizzero Roger Federer non si distrae come Novak Djokovic e conquista l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami (Stati Uniti). L’elvetico si è imposto contro il russo Daniil Medvedev (n.15 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 3 minuti di partita. Un match nel quale la testa di serie n.4 del torneo della Florida ha alzato il livello nei punti “caldi”, conquistando con estrema autorevolezza l’accesso al prossimo round dove sfiderà il sudafricano Kevin Anderson in una specie di rivincita dopo quanto avvenuto a Wimbledon nel 2018.

Nel primo set entrambi i giocatori mantengono una velocità di crociera piuttosto alta al servizio, concedendo poco o nulla al rivale in risposta. Federer, nel mentre, delizia la platea con alcuni colpi dei suoi che strappano applausi a scena aperta. Nella fase calda però l’elvetico mette sotto pressione il russo che, neanche troppo aiutato dal servizio, subisce il break nel nono game. Nel gioco successivo il n.15 del mondo ha tre palle dell’immediato controbreak ma Roger innesta il pilota automatico e diventa ingiocabile, archiviando la pratica sul 6-4.

Nel secondo set il fenomeno rossocrociato dà libero sfogo al proprio talento ed ottiene il break in apertura, mettendo sui binari a lui più favorevoli il confronto. Medvedev fa molta fatica a contrastare la profondità dell’avversario ed è costretto a cedere nuovamente il turno in battuta nel settimo game. L’asso svizzero, forte di un complessivo di 22 vincenti, 8 errori non forzati e dell’85% dei punti ottenuti con la prima di servizio conclude sul 6-2 e fa capire alla concorrenza che per la quarta corona in Florida è pronto.