Per il secondo anno consecutivo John Isner si qualifica per la finale del Masters 1000 di Miami. L’americano si conferma “Mr Tiebreak”, superando il giovanissimo canadese Felix Auger-Aliassime con un doppio 7-6, medesimo risultato con cui aveva sconfitto nei quarti di finale lo spagnolo Roberto Bautista Agut.

Isner avrà la possibilità di difendere il titolo della passata stagione ed attenderà ora in finale il vincente dell’altra semifinale che mette di fronte Roger Federer e Denis Shapovalov. Dall’altra parte Auger-Aliassime esce a testa altissima dal campo al termine di un torneo che lo ha visto diventare il primo tennista nato nel 2000 a centrare la semifinale in un Masters 1000.

Ad inizio primo set Isner si aggrappa come sempre alla sua prima di servizio, con la quale riesce anche ad annullare tre palle break consecutive nel quinto game. Nel settimo gioco, però, neanche la battuta evita ad Isner di concedere il break al canadese, che si porta sul 4-3. Nel momento, però, di chiudere il primo set, Auger-Aliassime ha un passaggio a vuoto al servizio e subisce il controbreak. Si va di conseguenza al tiebreak, che viene dominato per 7-3 da Isner.

Anche nel secondo set è il canadese a portarsi avanti sul 4-2, con il break ottenuto nel sesto gioco. Ancora una volta Isner riesce a conquistare il controbreak nel nono game e poi pareggia sul 5-5. Si va al tiebreak con il gigante americano che si porta sul 3-0 e poi conserva il vantaggio fino al 7-4, centrando la qualificazione alla semifinale.

Per Auger-Alisssime qualche rammarico per essere stato avanti in entrambi i parziali, ma anche la conferma di aver già trovato un ottimo livello. Bravo Isner a sfruttare i piccoli passaggi a vuoto e confermare punti importanti conquistati qui lo scorso anno col successo finale.