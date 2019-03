Il quadro degli ottavi di finale del Masters 1000 di tennis a Miami (Stati Uniti) inizia a delinearsi. Nel torneo in svolgimento sul cemento dell’Hard Rock Stadium, si è assistito ad una giornata nella quale le emozioni non sono mancate.

Il n.1 del mondo Novak Djokovic ha dovuto impiegare due ore per avere la meglio nei confronti del coriaceo argentino Federico Delbonis, numero 83 del ranking mondiale. Il serbo, sei volte trionfatore del 1000 in Florida, non aveva entusiasmato all’esordio contro l’australiano Tomic e la stessa sensazione si è riverberata anche nel confronto contro il sudamericano. Il 31enne nativo di Belgrado ha prevalso in tre set con lo score di 7-5 4-6 6-1. Nole dunque affronterà lo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 25 ATP e 22esima testa di serie del seeding, impostosi contro il nostro Fabio Fognini, numero 17 del ranking mondiale e 15esima testa di serie, 6-4 6-4. Il bilancio dei precedenti sorride a Djokovic: 7-2 anche se nell’ultimo incontro disputato a Doha quest’anno vi è stato il successo dell’iberico.

Il campione in carica John Isner continua la sua corsa. Long John ha staccato il biglietto per gli ottavi superando con il punteggio di 7-5 7-6 (6), in 1 ora e 53 minuti di partita, lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, numero 86 del ranking mondiale, dopo aver annullato un set-point nel tie-break del secondo set. Il prossimo rivale dell’americano sarà il britannico Kyle Edmund, numero 22 del mondo, che ha superato per 6-4 6-4 il canadese Milos Raonic, numero 14 ATP. Un risultato un po’ inaspettato ma nella sfida tutta potenza con il dritto è stato Edmund a spuntarla.

Agli ottavi di finale ci sarà anche il “mai banale” Nick Kyrgios: il 23enne nativo di Canberra, n.33 del mondo e vincitore dell'ATP di Acapulco in stagione, ha superato il serbo Dusan Lajovic, n.44 ATP, con il punteggio di 6-3 6-1, esprimendo un tennis d’alta scuola e replicando quanto era già accaduto 12 mesi fa quando Nick ebbe la meglio nei confronti di Lajovic nel secondo turno. Il prossimo sfidante di Kyrgios sarà il croato Borna Coric, che ha faticato non poco per avere la meglio del francese Jeremy Chardy (n.40 del ranking) con lo score di 6-7 (2) 6-2 6-3. La maggior solidità del n.13 del ranking ha fatto la differenza sulla distanza.

A chiosa nel confronto dal sapore Next Gen il canadese Felix Auger-Aliassime ha sconfitto per 7-6(5) 6-4 il polacco Hubert Hurkacz, numero 54 del ranking mondiale, reduce dai quarti di finale raggiunti ad Indian Wells. Prossimo avversario per il giovane canadese sarà il georgiano Nikoloz Basilashvili, numeo 19 del mondo, in una sfida che non ha precedenti.

giandomenico.tiseo@oasport.it