Sonego si qualifica per Miami, Lorenzi no: ko in due set con Felix Auger Aliassime

Paolo Lorenzi non riesce a centrare la qualificazione al tabellone principale del Masters 1000 di Miami. L’azzurro è stato superato dal canadese Felix Auger Aliassime con il punteggio di 7-6(1); 6-2 nel match decisivo per l’accesso al torneo che si disputa in Florida. Lorenzo Sonego, invece, ottiene il pass per il main draw grazie al successo in due set, 7-5; 6-4 dopo un’ora e 42 minuti di gioco, contro l’americano Mackenzie McDonald.

Lorenzi ko con il giovane Auger Aliassime

Nel primo set, il canadese perde sei punti al servizio, l’italiano cinque e non si arriva mai alla palla break e nemmeno ai vantaggi. Risulta inevitabile l’approdo al tie-break, che però non risulta in alcun modo lottato, dal momento che Auger Aliassime prende il volo e chiude senza particolari patemi sul 7-1. L’incontro, nei fatti, finisce qui, perché il canadese riesce a conquistare due break consecutivi, sull’1-1 e sul 3-1, che indirizzano in modo chiaro la partita. Il 7-6(1); 6-2 finale arriva presto, dopo un’ora e 25 minuti.

Lorenzo Sonego si qualifica: è il quinto italiano

Sonego perde subito il servizio in apertura di primo set, ma trova l’immediato controbreak che gli permette di agguantare la parità. Nell’ottavo game il piemontese ha due palle break, entrambe annullate da McDonald. Il tie-break sembrava cosa certa, ma nel 12° game Sonego strappa la battuta all’americano, chiudendo per 7-5. Sull’inerzia del set vinto, il numero 106 del mondo scappa via nel secondo sul 3-0 con un break di vantaggio. McDonald, però, non molla e riesce a pareggiare, strappando il servizio nel 7° game all’azzurro. Ancora una volta sul finire di set, nel decimo gioco, Sonego ha lo scatto decisivo ed ottiene un altro break, concludendo il set sul 6-4 e vincendo l’incontro.