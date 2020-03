L’organizzazione del Miami Open sta facendo di tutto perché il torneo combined ATP Masters 1000 e WTA Premier Mandatory si disputi regolarmente, a differenza di quanto accaduto a Indian Wells, dove il torneo è stato cancellato per i rischi provocati da un contagio nella zona della Coachella Valley. Attraverso i propri canali social, il Miami Open ha diffuso il seguente comunicato:

" Il Miami Open 2020 andrà avanti come previsto dal 23 marzo al 5 aprile. La sicurezza rimane una priorità assoluta, e stiamo monitorando l’andamento del COVID-19 in modo stretto con gli uffici locali, statali e federali e le organizzazioni sulla salute nell’avvicinamento al torneo. In più, stiamo lavorando con i tour ATP e WTA per le migliori guide linea possibili da raccomandare con attenzione per offrire sicurezza a fans, giocatori e staff "

Nelle stesse ore, Andrea Gaudenzi, nel ruolo di Presidente dell’ATP nel quale si è da poco insediato, ha parlato dal sito dell’associazione professionistica maschile:

" Sebbene siamo dispiaciuti che il BNP Paribas Open a Indian Wells non avrà luogo, il calendario dell’ATP Tour dopo Indian Wells rimarrà quello previsto. Continuiamo a monitorare la situazione giorno per giorno, lavorando intensamente con i nostri giocatori e tornei comprendendo le azioni da intraprendere in base alle decisioni delle autorità locali sulla salute pubblica. Esploriamo tutte le opzioni in merito ai futuri tornei, dato che la salute e la sicurezza dei nostri giocatori e tutti i nostri stakeholders resta la priorità. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati sulle piattaforme ATP "

Intanto sono state diffuse alcune misure approvate dal Governo dello Stato della Florida: in particolare, chi arriva da Italia, Cina, Corea del Sud o Iran deve rimanere in isolamento volontario obbligatorio per 14 giorni. Chi non è ancora entrato negli States, dato che il torneo inizia il 23 marzo, qualche problema potrebbe averlo. C’è anche da ricordare che, nel caso italiano, i viaggi sono stati del tutto vietati dal nostro Governo, tranne che per motivate ragioni.

