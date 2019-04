Andreas Seppi subito fuori a Monaco di Braviera: vince Kohlschreiber in due set

Termina al primo turno l’avventura di Andreas Seppi nel torneo ATP 250 di Monaco di Baviera. Sulla terra battuta tedesca, l’altoatesino cede al padrone di casa Philipp Kohlschreiber che si impone con il punteggio di 6-2; 7-5 in un’ora e 20 minuti di gioco. Al secondo turno il tedesco affronterà il russo Karen Khachanov, n° 2 del seeding.

Cronaca

Nel primo set l’equilibrio si spezza subito: Seppi tiene il servizio in apertura, ma poi il tedesco si scatena e mette a segno un parziale di 20 punti a 3, conquistando ben cinque game di fila. Sul 5-1 l’azzurro tiene la battuta, ma poi non riesce ad impensierire l’avversario in risposta, e al secondo set point Kohlschreiber chiude 6-2 in 29 minuti di gioco.

Nel secondo set i servizi sono dominanti e per nove game non si registrano palle break. La prima occasione per uno strappo corrisponde al set point che Seppi si procura nel decimo game, ma il tedesco si salva ai vantaggi. Nell’undicesimo game arriva la svolta: Seppi, avanti 40-15, si fa rimontare, annulla una palla break, ma alla seconda deve cedere. Kohlschreiber non trema e chiude 7-5 in 51 minuti, staccando il pass per il secondo turno.