Berrettini-Bautista Agut: semifinale rimandata a domenica alle 11 per pioggia

La pioggia ha condizionato il programma delle semifinali nel torneo ATP di Monaco. La partita di Marco Cecchinato e Cristian Garin è stata interrotta nel secondo set, per poi riprendere con il successo del tennista cileno. Non c’è stata possibilità, invece, di scendere in campo per Matteo Berrettini, che doveva affrontare oggi Roberto Bautista Agut.

Il match tra il romano e lo spagnolo è stato spostato a domani alle ore 11.00. La finale si giocherà non prima delle 15.30 e dunque per Berrettini o Bautista Agut sarà una domenica molto impegnativa. Il tennista italiano, numero 37 del mondo, è reduce dalla splendida vittoria di Budapest (secondo titolo della carriera) e punta a migliorare ulteriormente il suo best ranking.

Matteo Berrettini – Roberto Bautista Agut si giocherà domenica 5 Maggio alle 11.00. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Arena ed in streaming su SkyGo. Prevista anche per questa partita la diretta scritta su OA Sport.

IL PROGRAMMA COMPLETO

DOMENICA 5 MAGGIO

Ore 11:00: Matteo Berrettini – Roberto Bautista Agut