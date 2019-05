Cecchinato va dritto per la sua strada: qualificazione ai quarti di Monaco, ko Klizan

Missione compiuta per Marco Cecchinato: il siciliano conquista i quarti di finale del BMW Open, torneo ATP 250 in terra battuta di Monaco di Baviera. Il numero 19 del ranking, e testa di serie numero 3 del seeding, ha superato con facilità lo slovacco Martin Klizan, numero 60 ATP, campione nell’edizione del 2014, con il punteggio di 6-1; 6-3 in 1 ora e 5 minuti di partita. Un match dominato dall’azzurro che, dopo il forfait a Budapest per via di un attacco influenzale, ha sciorinato un’ottima prestazione: nei quarti di finale se la vedrà contro il vincente tra il brasiliano Thiago Monteiro e l’ungherese Marton Fucsovics che ha sconfitto al primo turno il nostro Lorenzo Sonego.

Cronaca

Nel primo set l’avvio è tutta di marca italiana con il 26enne palermitano che con le sue traiettorie ad effetto, mette in grande difficoltà Klizan, più a suo agio con le giocate di ritmo. Variando il suo tennis con grande costanza e mettendo in mostra alcune palle corte di pregevolissima fattura, Cecchinato conquista il break nel secondo game, approfittando anche dei tanti errori del rivale con il rovescio. Non c’è storia nel primo parziale e Marco fa un po’ quello che vuole sul rosso bavarese. Grazie ad un ottimo repertorio, l’italiano bissa il break nel sesto game e si aggiudica il primo set sul 6-1.

Nel secondo set l’azzurro continua ad eseguire perfettamente lo spartito, costringendo sempre lo slovacco agli straordinari. Nonostante con il dritto il n° 60 del ranking faccia vedere vincenti di ottima qualità, poco può contro la regolarità del tennista italiano che gli strappa il servizio nel settimo e nono game, archiviando la pratica sul 6-3 con 3 ace, l’88% dei punti conquistati con la prima di servizio e il 59% con la seconda.