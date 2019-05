Dopo Cecchinato anche Berrettini in semifinale! Battuto in tre set Kohlschreiber

Due italiani in semifinale nell’ATP di Monaco di Baviera: dopo Marco Cecchinato, che ha battuto in tre set in rimonta l’ungherese Marton Fucsovics, approda tra i primi quattro del torneo anche Matteo Berrettini.

Il 23enne romano ha sconfitto anch’egli in rimonta uno dei veterani del circuito nonché beniamino di casa, il tedesco Philipp Kohlschreiber, numero 41 del mondo, col punteggio di 4-6 7-5 6-4. Solo tre i break nell’incontro, tutti decisivi: quello nel quinto game del primo set a favore di Kohlschreiber e quelli nel dodicesimo gioco del secondo set e nel decimo del terzo set per Berrettini che ha conquistato la vittoria al terzo match point a disposizione.

Con questa vittoria Berrettini, attuale numero 37 del mondo, suo best ranking, riuscirà a migliorarsi ulteriormente spingendosi almeno al numero 34. In semifinale l’azzurro affronterà da sfavorito lo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 21 del mondo, ma è in un momento di estrema fiducia visto il successo della settimana scorsa a Budapest: la sua serie di partite vinte consecutivamente sale ad otto. E il momento magico del tennis maschile italiano, con anche il Masters 1000 vinto meno di due settimane fa da Fabio Fognini, continua.