Lorenzo Sonego domina, rischia ma alla fine si qualifica al main draw

Lorenzo Sonego si qualifica per il tabellone principale del torneo ATP 250 di Monaco. Il ventitreenne torinese ha battuto lo svizzero Henri Laaksonen, numero 3 del suo Paese, con il punteggio di 6-0 5-7 7-6(4). L’azzurro, per accedere al main draw, ha salvato due match point. Per Sonego, adesso, i quattro possibili accoppiamenti in tabellone sono rappresentati dal cileno Cristian Garin, dal tedesco Jan-Lennard Struff, dall’ungherese Marton Fucsovics e dal nostro Matteo Berrettini (in tal caso andrebbe a completare un quadro di tabellone con tre italiani, visto che dalla stessa parte c’è Andreas Seppi).

Nel primo set il dominio di Sonego è netto: due break a 15 e uno ai vantaggi lo portano rapidamente sul 5-0, ma nell’ultimo turno di servizio fa molta fatica a chiudere i conti, riuscendoci soltanto alla quarta opportunità, dopo mezz’ora di gioco.

Il secondo parziale segue, invece, il filo dell’equilibrio per lungo tempo. Il torinese ha per due volte l’opportunità di sfondare anche in quest’occasione, sul 2-2, ma entrambe le volte Laaksonen si oppone. Anche nell’undicesimo game c’è battaglia e si arriva ai vantaggi, ma lo svizzero prima si mette in salvo e poi guadagna due palle break che sono anche set point: la seconda volta è quella buona e gli vale il 7-5.

Sonego riparte con il piede sull’acceleratore e prova la fuga sul 2-0, ma Laaksonen reagisce e lo raggiunge nel volgere di pochi minuti sul 2-2. A quel punto si seguono i servizi fino al 5-4 in favore dello svizzero: l’azzurro resta invischiato in una situazione pericolosissima, in cui è costretto a salvare un match point e poi ad acciuffare, faticosamente, il 5 pari ai vantaggi. La stessa cosa succede nel dodicesimo gioco, e si va così al tie-break, che è lottato fino al 4-4, poi Sonego mette insieme tre punti consecutivi e porta a casa l'accesso nel tabellone principale.

