Lorenzo Sonego subito fuori a Monaco: battuto in tre set da Fucsovics

Un esordio poco fortunato per Lorenzo Sonego al BMW Open sui campi in terra rossa di Monaco di Baviera. Il 23enne piemontese, n° 69 del mondo, è stato sconfitto dall’ungherese Marton Fucsovics con il punteggio di 7-5; 4-6; 7-6 (8) in 3 ore e 7 minuti di partita. Una battaglia nella quale ha prevalso il magiaro che si qualifica così al secondo turno dove incontrerà il vincente della sfida tra il brasiliano Thiago Monteiro (n° 111 del ranking) e il tedesco Jan-Lennard Struff (n° 48 del ranking).

Cronaca

Nel primo set l’avvio è decisamente equilibrato. Entrambi i contendenti hanno sulla racchetta alcune chance per il break, ma è il torinese a strappare il servizio al rivale nel terzo game grazie ad alcuni colpi di rara potenza. Sfortunatamente, la resa al servizio dell’azzurro non è eccelsa e nella fase calda, al termine di giochi molto lottati e decisi dai particolari, è costretto a cedere la battuta nell’ottavo e nel dodicesimo game. Sul 7-5 Fucsovics si porta a casa il primo set. Nel secondo set Sonego riesce ad elevare il livello del proprio tennis. Il suo dritto, in particolare, trova maggior profondità, costringendo l’ungherese a recuperi non semplici. Un cambio di atteggiamento premiato dal break del nono game, valso il 6-4 e il protrarsi delle ostilità.

Nel terzo set accade di tutto e Sonego ha di che rammaricarsi. Il 23enne parte fortissimo, ottenendo il break in apertura e guidando lo scambio con autorevolezza fino al quinto game. Purtroppo il sesto game è da film dell’orrore e Sonego cede a zero il suo servizio. L’azzurro però si riscatta immediatamente, strappando la battuta al magiaro ed andando a servire per il match. Poi spreca ancora una volta il vantaggio e nel decimo game viene nuovamente raggiunto. Si va al tie-break e, dopo aver annullato tre match point, il piemontese deve cedere 10-8 in una sfida in cui l’amarezza è tanta.