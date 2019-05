Marco Cecchinato sconfigge Fucsovics in rimonta e vola in semifinale

Marco Cecchinato ha sconfitto l’ungherese Marton Fucsovics per 1-6, 7-5, 7-5 e si è così qualificato alla semifinale del Torneo ATP 250 di Monaco di Baviera. L’attuale numero 19 del ranking ATP ha battuto il sempre ostico magiaro (numero 35 al mondo) dopo 2 ore e 26 minuti di battaglia, confezionando una spaziale rimonta dopo aver perso nettamente il primo set e può così proseguire la propria avventura sulla terra battuta tedesca.

Domani il 26enne palermitano, numero tre del tabellone del torneo teutonico capace di vincere il terzo scontro diretto contro Fucsovics dopo aver perso i due precedenti, affronterà il vincente del quarto di finale tra il cileno Christian Garin e il tedesco Alexander Zverev (testa di serie numero 1 del seeding e numero 3 al mondo): il sogno è quello di accedere all’atto conclusivo da giocare poi contro chi riuscirà a emergere dall’altra parte del tabellone (Berrettini-Kohlschreiber e Pella-Bautista). Cecchinato si è contraddistinto come sempre per la sua proverbiale grinta e per la capacità di non arrendersi mai anche nel momento più difficile dell’incontro (si è trovato sotto 3-5 nel secondo set e ha dovuto annullare un match-point), il semifinalista dell’ultimo Roland Garros sembra essere in ottima forma proprio nel momento più importante della stagione sulla terra rossa.

Nel primo set si assiste ad un vero e proprio dominio del magiaro. Il tennis in spinta e di ritmo del n.35 del mondo non permette a Cecchinato di far partire lo scambio secondo i canoni prediletti. Il nostro portacolori, anche piuttosto fermo sulle gambe, non trova una valida difesa contro l’aggressività dell’avversario che martella da fondo con estrema insistenza. Neanche il primo scroscio di pioggia dà modo a Marco di riordinare le idee. Tanti errori non forzati da parte del siciliano, che perde i primi due turni al servizio del parziale e con nervosismo crescente concede anche il terzo break del settimo game, fissando lo score sul 6-1 poco prima dell’intervento deciso di Giove Pluvio.

Si riprende a giocare dopo più di un’ora e mezza di stop per la pioggia e Cecchinato prova a scuotersi nel secondo set, cercando di manovrare maggiormente e di allungare lo scambio. Fucsovics però è estremamente lucido e con la sua maggior potenza contrasta il palermitano, come detto, poco mobile. Pur lottando, infatti, arriva il break nell’ottavo gioco, alternando ottime palle corte ad errori non forzati che non danno al nostro portacolori la continuità nel proprio tennis. Al sesto tentativo, dunque, l’ungherese mette la freccia e va a servire per il match, avanti 5-3. Con le spalle al muro, Marco sciorina finalmente le proprie traiettorie arrotate, annullando un match point e conquistando il controbreak immediato, facendo fare il tergicristallo al magiaro. L’azzurro macina con il suo gioco e cambia la storia con grandissima determinazione: 7-5 per lui.

Nel terzo set l’equilibrio regna sovrano. L’azzurro inizia con il piglio giusto, avendo nel quinto game due palle break per dar seguito al momento felice. Fucsovics però è molto bravo e coraggioso, eseguendo colpi non facili e annullando le chance al nostro portacolori. Si gioca punto a punto, su un campo reso pesante dalla pioggia caduta precedentemente. Di cuore Marco spinge con il suo diritto e nell’undicesimo game strappa il servizio al rivale, mettendolo in difficoltà con la sua profondità da fondo. Avanti 6-5, il siciliano non trema e conquista l’accesso alle semifinali battendo la sua bestia nera al termine di un confronto lunghissimo e durissimo.