Matteo Berrettini supera l’ostacolo Istomin e accede al secondo turno di Monaco

Dopo il successo di Budapest, continua la corsa di Matteo Berrettini. Il romano, che da questa settimana è numero 37 del mondo, nel primo turno Monaco Baviera, in Germania, ha sconfitto l’uzbeko Denis Istomin con il punteggio di 7-6(5); 6-3, e procede al secondo turno dove affronterà l’americano Denis Kudla che ha superato Kyle Edmund.

Cronaca

Il primo set è molto equilibrato. Nei primi tre turni di battuta Berrettini cede un solo punto, Istomin ne perde cinque, ma senza mai essere in pericolo. Tra settimo e ottavo game si verifica uno scambio di break, con l’uzbeko che perde il servizio a 30 e l’italiano a 15. Sul 5-6 il romano si ritrova in una situazione difficile, dovendo salvare tre set point non consecutivi, poi riesce ad agguantare il tie-break, nel quale si porta sul 6-1, rischia di farsi rimontare, ma alla fine chiude per 7-5.

Si rivela un po’ meno complicato il secondo parziale, in cui l’azzurro trova l’allungo decisivo sul 3-2: Istomin sciupa un vantaggio di 30-0 nel sesto game, salva una prima palla break, ma non la seconda. A quel punto Berrettini conclude agilmente l’opera, lasciando soltanto un punto sul proprio servizio al suo avversario e determinando il 6-3 finale che lo spedisce avanti nel torneo bavarese.