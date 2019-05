Si ferma la corsa di Cecchinato, sconfitto in semifinale da Garin

Si ferma in semifinale, al cospetto del cileno Christian Garin, la corsa di Marco Cecchinato nel torneo ATP 250 di Monaco: sulla terra battuta bavarese l’azzurro, numero tre del tabellone, cede al sudamericano con lo score di 6-2 6-4 in un’ora e tredici minuti di gioco, dopo due interruzioni per pioggia. Nel primo set il primo strappo del match arriva subito, dato che ai vantaggi del terzo game il cileno opera il break alla seconda occasione, dopo che Cecchinato si era già salvato sul 30-40. Nel game successivo l’azzurro riesce ad andare 0-30 in risposta ma poi subisce quattro punti di fila e Garin conferma l’allungo. Tra sesto e settimo gioco il sudamericano vince otto punti dei nove giocati e trova un ulteriore strappo, portandosi avanti 5-2 e poi conquistando la partita per 6-2 in 29 minuti.

Ben più lunga, anche per le interruzioni per pioggia e grandine, la seconda frazione, nella quale però risulta decisivo il primo game, al termine del quale Cecchinato si fa rimontare da 30-15 e cede subito il servizio. L’azzurro riesce ad evitare il tracollo nel quinto game, quando annulla la palla del possibile 1-4 pesante all’avversario sul 30-40, poi inizia la sfida dell’italiano col meteo. Nell’ottavo gioco Cecchinato infatti non sfrutta un break point sul 30-40, poi arriva la grandine col cileno in vantaggio. Prima ripresa, si giocano quattro punti, l’azzurro non sfrutta un altro break point, poi nuova sospensione per pioggia con il cileno nuovamente in vantaggio. Al secondo rientro Garin chiude subito la pratica issandosi sul 5-3, per poi conquistare la finale vincendo per 6-4 al terzo match point dopo 44 minuti effettivi di gioco.