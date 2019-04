Tennis, ATP Monaco: Sonego avanti nelle qualificazioni, esce Fabbiano

Lorenzo Sonego è approdato al turno di qualificazione del 'Bmw Open', torneo Atp 250 che si disputa sui campi in terra rossa di Monaco di Baviera, in Germania. Il 23enne torinese, numero 66 Atp, prima testa di serie delle 'quali', ha superato con il punteggio di 7-6 6-7 6-3, dopo quasi due ore e mezza di lotta, il tedesco Yannick Hanfmann, numero 169 Atp. Domenica nel match che vale un posto nel tabellone principale il piemontese affronterà lo svizzero Henri Laaksonen, numero 120 Atp. E' invece uscito di scena al primo turno Thomas Fabbiano, 29enne pugliese di San Giorgio Jonico, numero 91 della classifica mondiale, che ha ceduto per 4-6 6-2 6-2, dopo due ore e 4 minuti, all'altro tedesco Yannick Maden, numero 109 Atp.