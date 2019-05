Zverev va ko a sorpresa, il cileno Garin trova Cecchinato in semifinale

Sarà Cristian Garin, l'avversario di Marco Cecchinato nella semifinale del "BMW Open", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 586.140 euro in corso sulla terra rossa di Monaco di Baviera, in Germania. Il cileno, numero 47 del ranking mondiale, a sorpresa ha eliminato per 6-4, 5-7, 7-5 il primo favorito del tabellone, il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del ranking mondiale e trionfatore nelle ultime due edizioni del torneo.

Il 22enne di Santiago del Cile si è visto cancellare tre match-point nel decimo gioco del secondo set, ne ha annullati a sua volta due nel decimo gioco del tero set prima di riuscire a chiudere il match in suo favore nel dodicesimo game. Cecchinato si è aggiudicato entrambi i precedenti con Garin, sempre giocati a Buenos Aires: al secondo turno delle qualificazioni nel 2015 e negli ottavi quest’anno.