Atp Monaco: Zverev approda ai quarti di finale

Alexander Zverev accede ai quarti del 'BMW Open', torneo Atp 250 in corso sui campi in terra rossa di Monaco di Baviera, in Germania. Il tedesco, primo favorito del tabellone, numero 3 del ranking mondiale e vincitore delle ultime due edizioni del torneo, entrato in gara direttamente al secondo turno, ha sconfitto per 7-5 6-1, in appena 64 minuti di gioco, l’argentino Juan Ignacio Londero, numero 80 Atp. Prossimo avversario per 'Sascha' il cileno Cristian Garin, numero 47 del ranking mondiale.