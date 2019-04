Ritorno dolce sulla terra battuta per Marco Cecchinato. Il siciliano parte con un esordio davvero blando a Monte-Carlo, dove difendeva il secondo turno conquistato qui lo scorso anno. Una vittoria contro Dzumhur quella del 2018; una vittoria contro Dzumhur anche nel 2019. Questa volta però ancor più semplice.

Cecchinato è rimasto in campo infatti soltanto 18 minuti. Il tempo per imbastire fin da subito un ottimo tennis e salire 4-0; per poi sfruttare il ritiro dell’avversario, con evidenti problemi in fase di servizio e impossibilitato – come si ben intuito a fine partita – da dolori muscolari nella zona addominale.

Damir Dzumhur abbandona il campo per problemi agli addominali nella sfida con Marco Cecchinato al Masters 1000 di Monte Carlo 2019Getty Images

In 18 minuti si erano immediatamente riviste, comunque, al di là dei limiti di Dzumhur, le trame del miglior Cecchinato: abile nelle corte, timing perfetto nello scivolare sulla sua amata terra rossa.

Indicazioni brevi, ma che lasciano buone sensazioni per godersi un grande show al secondo turno, dove il siciliano troverà il campione dell’edizione 2015 di questo torneo: Stan Wawrinka.

Una spettacolare sfida sul rovescio tra due giocatori che non hanno precedenti in carriera, ma che teoricamente si dovrebbero sposare benissimo per regalare una grande partita al pubblico. Un match che quasi sicuramente finirà sul campo centrale.