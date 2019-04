Fognini passa il turno per il forfait di Simon, attesa per Nadal

Giornata, quella di oggi del Masters 1000 di Montecarlo, dedicata agli incontri che completano il secondo turno del tabellone per poter compilare l'elenco dei qualificati agli ottavi di finale.

L’incontro più atteso per l’Italia era quello di Fabio Fognini che doveva essere opposto al francese Gilles Simon nel secondo incontro sul Campo dei Principi. Fogna però accede direttamente al prossimo turno per il forfait del francese, che non è sceso in campo a causa di un problema alla schiena. Per il taggiasco quindi è senza fatica l'avanzata agli ottavi di finale, dove incontrerà il vincente della sfida tra Felix Auger-Aliassime e Sascha Zverev.

Attesissimo anche l’esordio di Rafael Nadal, che insegue il record di vittorie dopo aver conauistato 11 volte il titolo al Country Club e sul Centrale avrà di fronte al connazionale spagnolo Roberto Bautista Agut, molto sfavorito dagli scontri diretti precedenti.

Oltre a Nadal e Zverev, in campo sono attesi anche altri big del torneo come Kei Nishikori, Stefanos Tsitsipas e Grigor Dimitrov.