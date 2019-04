Fognini passa il turno per il forfait di Simon, Nadal spazza via Bautista Agut

Giornata, quella di oggi del Masters 1000 di Montecarlo, dedicata agli incontri che completano il secondo turno del tabellone per poter compilare l'elenco dei qualificati agli ottavi di finale. L’incontro più atteso per l’Italia era quello di Fabio Fognini che doveva essere opposto al francese Gilles Simon nel secondo incontro sul Campo dei Principi. Fogna però accede direttamente al prossimo turno per il forfait del francese, che non è sceso in campo a causa di un problema alla schiena. Per il taggiasco quindi è senza fatica l'avanzata agli ottavi di finale, dove incontrerà Alexander Zverev: il tedesco, testa di serie numero 3 del tabellone, si libera agilmente della wild card Felix Auger-Aliassime per 6-1 6-4.

Era l'attesissimo anche l’esordio di Rafael Nadal, che insegue il record di vittorie dopo aver conquistato 11 volte il titolo al Country Club. Sul Centrale il maiorchino spezza via la timida resistenza di Roberto Bautista Agut, rifilando un pesante 6-1 6-1 al connazionale. Un match senza storia, chiuso in 1 ora e 17 minuti. Per Nadal si tratta della 16esima vittoria di fila nel Principato. Al prossimo turno troverà Grigor Dimitrov, che ha superato in due set il tedesco Struff.

Nadal al servizio nel match contro Bautista al Masters di Monte Carlo 2019Eurosport

Cade a sopresa la testa di serie numero 5 Kei Nishikori, superato da Pierre-Higues Herbert per 7-5 6-4. Il francese sarà dunque l'avversario di Borna Coric. Sarà invece sfida tra la testa di serie numero 10 e la numero 6 uno degli incontri degli ottavi: Daniil Medvedev (10) supera per 6-1 6-2 Radu Albot e affronterà Stefanos Tsitsipas (6) che si impone su Mikhail Kukushkin per 6-3 7-5. Si conosce, finalmente, il nome del prossimo avversario di Lorenzo Sonego: sarà Cameron Norrie, vincitore nella sfida con Marton Fucsovic per 7-6 6-3. Si sa anche chi dovrà affrontare Novak Djokovic: il numero 1 del mondo se la vedrà con Taylor Fritz, che vince facile su Diego Schwartzman per 6-4 6-2.