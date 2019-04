Nadal col pilota automatico: 6-4 6-1 a Dimitrov, ai quarti trova Pella

Una formalità o poco più. Il torneo di Monte Carlo profuma di casa per Rafael Nadal e il maiorchino lo dimostra una volta di più. Agli ottavi di finale del primo Masters 1000 sulla terra del 2019, il numero 2 del mondo si libera senza grossi problemi di Grigor Dimitrov, regolato per 6-4 6-1 in 1 ora e 34 minuti di partita. Il bulgaro si gioca le sue carte nel primo set, quando riesce a recuperare un break prima di cedere sul più bello. Nel secondo, invece, non c'è storia. Nadal alza i giri del motore e mette le mani sul match dopo un parziale mai in discussione. Si tratta della 17esima vittoria di fila nel Principato, in un torneo già vinto 11 volte da Rafa. E dire che lo spagnolo non è al meglio, come confermato da lui stesso alla vigilia dell'incontro. Ora, sulla sua strada, c'è l'argentino Guido Pella, giustiziere di Marco Cecchinato.