Sorteggi, Fognini dalla parte di Zverev, Cecchinato sulla strada di Nadal

Sono stati effettuati i sorteggi del torneo ATP Master 1000 di Monte-Carlo che prenderà il via nella giornata di domani (dando il via ufficiale ai grandi tornei su terra battuta), per concludersi domenica 21 aprile. Nel Principato di Monaco tutti attendono l’ennesimo capitolo della saga che mette di fronte il “Re” della terra rossa, Rafael Nadal, ed il numero uno del mondo, Novak Djokovic. I due, ovviamente, si potranno affrontare solamente in finale, ma non avranno un cammino semplicissimo. Saranno al via, va ricordato, anche tre italiani: Fabio Fognini, Andreas Seppi e Marco Cecchinato.

Il serbo, per esempio, dopo il bye del primo turno, se la vedrà con il vincente del match tra Kokkinakis e Kohlschreiber (che lo ha appena eliminato ad Indian Wells) mentre nei turni successivi potrebbe incrociare Tsonga o Monfils prima del match dei quarti di finale contro Tsitsipas. Nel riquadro sotto tutto sembra portare verso il quarto tra Dominic Thiem e Karen Khachanov, ma attenzione a David Goffin (dalla parte dell’austriaco) e al nostro Andreas Seppi che potrebbe essere il primo rivale del russo.

Nella parte bassa, invece, la semifinale, almeno sulla carta, dovrebbe mettere di fronte Alexander Zverev e Rafa Nadal, ma il tabellone presenta diverse insidie. Per il tedesco, per esempio, nel secondo turno potrebbe esserci subito l’astro nascente del tennis canadese Auger-Aliassime, mentre in vista degli ottavi potrebbe arrivare lo scontro con il nostro Fabio Fognini. Nei quarti, invece, si staglia all’orizzonte il nipponico Kei Nishikori, se non si farà sorprendere da Fernando Verdasco. Nella parte di Nadal (che al secondo turno dovrebbe avere il derby con Roberto Bautista-Agut) attenzione all’ottavo con il vincente del match tra Denis Shapovalov e Grigor Dimitrov. Nel settore superiore Marin Cilic se la vedrà con Stan Wawrinka oppure con il nostro Marco Cecchinato, che esordirà con Dzumhur.