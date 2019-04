Spettacolo Fognini! Battuto Zverev in due set, il ligure torna ai quarti al Principato

Il torneo della svolta. Dopo un inizio di 2019 complicato, Fabio Fognini sembra aver trovato ritmo e sensazioni giuste e a dimostrarlo è la prova di forza offerta contro Sascha Zverev. L'attuale numero 2 azzurro supera per 7-6(6) 6-1 il tedesco con una prova di forza da applausi, guadagnandosi i quarti di finale al Masters 1000 di Monte Carlo. Un match ostico, sulla carta, e in cui il ligure ha giocato con precisione e una capacità di restare sempre dentro al match dal punto di vista mentale, dal primo all'ultimo punto.

Una prova affrontata col sorriso da Fabio, a differenza di uno Zverev nervoso, falloso, distratto. Più solido Fogna nel gestire i punti delicati del tiebreak nel primo set. Ingiocabile per l'avversario nel secondo parziale, dove il 31enne ligure ha sfiorato la perfezione. Dopo la vittoria in rimonta all'esordio con Rublev e il secondo turno passato grazie al ritiro di Gilles Simon, Fognini può sorridere ancora al Principato. Dove raggiunge per la seconda volta in carriera il terz'ultimo atto, 6 anni dopo le semifinali del 2013. Ora troverà Borna Coric, con vista su una potenziale sfida con sua maestà Rafa Nadal. Dopo il successo di Lorenzo Sonego, è ancora festa Italia a Montecarlo.