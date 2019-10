ATP Mosca: Thomas Fabbiano fuori al primo turno, battuto dal bielorusso Egor Gerasimov

Nel primo turno dell’ATP 250 indoor di Mosca Thomas Fabbiano è stato battuto col punteggio di 6-3 6-4 dal bielorusso Egor Gerasimov.

E’ Fabbiano nel quinto game del primo set a strappare per primo il servizio (a zero) all’avversario ma sarà anche l’ultima, poiché subito dopo restituisce il break subendo una serie di quattro giochi consecutivi, col secondo turno di battuta di fila perso a zero all’ottavo game, il 26enne di Minsk si aggiudica il primo parziale in soli 29 minuti.

Un solo break nel secondo set, subito dal 30enne nativo di Grottaglie, ma Thomas deve salvare una palla break nel primo gioco, due nel terzo e una nel settimo e ne manca a sua volta una nel secondo, ma da quel momento Gerasimov sulla sua battuta non concede più nulla a Fabbiano cedendo solo due punti in quattro turni di servizio e chiudendo il match dopo un’ora e 20 minuti di gioco.

