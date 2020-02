ATP New York: Paolo Lorenzi liquida in due set Noah Rubin e accede al tabellone principale

Bastano settantadue minuti a Paolo Lorenzi per sconfiggere in due set lo statunitense Noah Rubin per 6-1 6-3 ed accedere così al tabellone principale del torneo ATP 250 di New York 2020. Il trentottenne nativo di Roma, ma senese da sempre, si aggiunge così ad Andreas Seppi e rinfoltisce la rappresentanza italiana alla rassegna tennistica in programma questa settimana nella Grande Mela.

Il match si mette subito in discesa per Lorenzi, che piazza il break nel primo game dell’incontro. L’azzurro è semplicemente impeccabile al servizio e non concede a Rubin alcuna chance per ristabilire la parità; al contrario, lo statunitense numero 269 del ranking soffre maledettamente ad ogni turno di battuta e, dopo aver annullato altre cinque palle break tra il quinto e il settimo gioco, deve capitolare nuovamente nel corso del nono game. Il primo set va dunque in archivio con il punteggio di 6-3. Nel secondo set lo spartito non cambia: Rubin non riesce ad essere per nulla efficace con la battuta e permette a Lorenzi di proseguire il proprio dominio, di cui il 6-1 finale è una testimonianza lampante.

