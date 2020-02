Lorenzi c'è, l'aria di "casa" fa bene all'azzurro: Petrovic ko, è al 2° turno a NY

Paolo Lorenzi va. Dopo aver passato i primi due turno di qualificazione, continua l’avventura del tennista senese (ormai però, come Andreas Seppi, residente negli Stati Uniti: Sarasota per Lorenzi, il Colorado per Seppi).

Lorenzi ha superato in rimonta un giocatore esattamente come lui proveniente dalle qualificazioni: il serbo Danilo Petrovic, classe 1992 e attuale numero 159 del mondo.

Un successo importante per l’azzurro, da un anno ormai un po’ fuori dal giro del circuito maggiore e concentrato più che altro nel tenere la “posizione” in tanti tornei Challenger. Lorenzi si è imposto col punteggio di 4-6 6-4 6-0 dopo due ore di gioco.

Una vittoria preziosa, con un Lorenzi che qui difende il quarto di finale conquistato lo scorso anno. Il toscano troverà un’altro serbo: la testa di serie n°6 del tabellone, Miomir Kecmanovic.

Un successo gli permetterebbe di eguagliare il risultato dello scorso anno e non perdere punti preziosi: Lorenzi, attuale n°116 del mondo, cercherà infatti da qui a maggio di rimanere in orbita per provare a garantirsi la classifica per giocare negli slam.

Con Kecmanovic c’è un precedente, giocato proprio lo scorso anno al primo turno dell’ultimo US Open: Paolino passò con la solita battaglia vinta in 5 set dopo 4 ore e 48 minuti di lotta: qui sotto gli highlights di quella partita.