Niente da fare per Andreas Seppi (n.74 del mondo) nel secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia) di tennis. L’azzurro, inserito in tabellone da lucky loser dopo il forfait dello svizzero Roger Federer, si è dovuto arrendere al moldavo Radu Albot (n.50 del mondo) con il punteggio di 7-6 (5) 7-6 (6). Un match durato 1 ora e 55 minuti di gioco nel quale l’altoatesino non è riuscito a sfruttare la condizione di vantaggio maturata nel secondo parziale. Albot è stato abile a tener duro e a conquistare il pass per gli ottavi di finale, dove affronterà il vincente della sfida tutta francese tra Gael Monfils (testa di serie n.13) e Benoit Paire.

Nel primo set Seppi deve subito fronteggiare un palla break nel secondo game, annullata da una prima di servizio solida. Purtroppo però la resa in battuta non è continua e le prime in campo non sono molte (53%). Ne approfitta Albot che, appoggiandosi molto bene ai colpi piatti di Andreas, coglie l’occasione nel quarto gioco, passando a condurre (3-1). Seppi, però, ha uno scatto d’orgoglio nel nono game e, a zero, strappa la battuta al rivale. L’italiano soffre, dovendo annullare un set-point nel dodicesimo gioco, prima di arrivare al tie-break. Gli errori dell’azzurro, in questo caso, sorridono al moldavo, che così archivia la pratica sul 7-5.

Nel secondo set l’altoatesino parte fortissimo: break nel secondo game e grande profondità nei colpi. Albot fatica ad opporsi al pressing da fondo di Andreas che, con autorevolezza, conduce le danze. Purtroppo, però, nella fase calda Seppi perde la misura dei suoi colpi, tornando a non trovare il campo con la prima di servizio. Il moldavo non si fa pregare ed arriva il controbreak nel nono gioco. L’inerzia dell’incontro è nuovamente favorevole al n.50 ATP e nel tie-break, con grinta e determinazione, conclude la contesa per 8-6, forte di 11 ace e del 79% dei punti vinti con la prima di servizio.

giandomenico.tiseo@oasport.it