Andreas Seppi si è fermato nel turno di qualificazione del "Rolex Paris Masters", ultimo Masters 1000 dell'anno dotato di un montepremi di 5.207.405 dollari che si disputa sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy e che chiude di fatto la 'regular season' del circuito Atp. Il 35enne di Caldaro, numero 71 Atp, nel match che valeva l'accesso al main draw ha ceduto con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-5, in due ore di gioco, al giapponese Yoshihito Nishioka, numero 69 Atp.

Due sono dunque gli azzurri al via nel tabellone principale: Fabio Fognini e Matteo Berrettini, entrambi in corsa per la qualificazione alle ATP Finals di Londra. Il 32enne di Arma di Taggia, numero 12 del ranking Atp e 11esima testa di serie, debutterà direttamente al secondo turno contro il vincente del match tra il francese Gilles Simon, numero 50 Atp (in vantaggio per 5-0 nei confronti diretti con il ligure, anche se piuttosto datati: l’ultimo risale al 2012), e il Next Gen canadese Denis Shapovalov, numero 27 della classifica mondiale (ha vinto l’unica sfida con l’azzurro, lo scorso anno al secondo turno del “1000” di Toronto). Al momento nella Race to London Fognini è 12esimo con 2290 punti.

Entrerà in gara al secondo turno anche il 23enne romano, numero 11 del ranking mondiale (da lunedì sarà per la prima volta nei top ten - numero 9 - grazie ai punti conquistati con la semifinale a Vienna) e decima testa di serie: Matteo attende il vincente dell’incontro fra il russo Andrey Rublev, numero 22 Atp (Berrettini è avanti 3 a 1 nel bilancio dei precedenti, l’ultimo vinto nei quarti nella capitale austriaca) ed il francese Jo-Wilfried Tsonga, numero 36 del ranking mondiale, in gara con una wild card.