Berrettini è alle ATP Finals! L'azzurro ringrazia Shapovalov che piega Monfils

Giornata storica per Matteo Berrettini e per il tennis italiano. Il 23enne romano diventa il terzo azzurro di sempre a qualificarsi alle ATP Finals dopo Adriano Panatta e Corrado Barazzutti. Berrettini può ufficialmente fare festa dopo il netto successo di Denis Shapovalov che, ai quarti di finale del torneo di Parigi-Bercy, piega il francese Gael Monfils in due set col punteggio di 6-2, 6-2 e stacca il pass per le semifinali. Le Finals andranno in scena dal 10 al 17 novembre alla O2 Arena di Londra e Berrettini sarà in ottima compagnia: oltre a lui ci saranno infatti Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Daniil Medvedev, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev.

I precedenti di Panatta e Barazzutti

Il primo italiano a qualificarsi alle Finali ATP fu Adriano Panatta nel 1975: l'azzurro, di scena a Stoccolma, rimediò 3 sconfitte contro Artur Ashe, Ilie Nastase e Manuel Orantes. L'impresa di Panatta fu bissata 3 anni più tardi da Corrado Barazzutti: quell'edizione delle ATP Finals venne in realtà disputata l'anno dopo, dal 10 al 14 gennaio 1979 al Madison Square Garden di New York e anche Barazzutti rimediò 3 sconfitte nel girone iniziale contro Brian Gottfried, Eddie Dibbs e Raul Ramirez. A distanza di 40 anni dall'ultimo tentativo, quindi, Berrettini avrà la possibilità di riscrivere la storia del nostro tennis andando alla caccia del primo successo di un italiano al Masters.

Monfils crolla sotto i colpi di Shapovalov

Nel primo set, durato appena 28 minuti, Monfils vince faticosamente il game d'apertura, ottenuto ai vantaggi, poi esce dal match, restando in balia di Shapovalov, che trova due break di fila, prima a trenta e poi ai vantaggi, non lasciando praticamente nulla al servizio, per un rapidissimo 5-1. Shapovalov nell'ottavo gioco va rapidamente sul 40-0, ma riesce a portare a casa la partita con qualche brivido al terzo set point per il 6-2. La seconda frazione è un incubo ancora peggiore per Monfils che, ancora una volta, cede la battuta per due volte consecutive, ancora a trenta prima e ai vantaggi poi, col canadese che vola al servizio e si ritrova avanti 4-0. Monfils non ha più la forza di reagire, gli ultimi quattro giochi sono vinti facilmente dal tennista in battuta, così al primo match point Shapovalov chiude 6-2 in 32 minuti e spedisce Matteo Berrettini alle ATP Finals di Londra, in programma dal 10 al 17 novembre.