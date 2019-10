De Minaur va k.o. con Tsitsipas e vede sfumare le ATP Finals. Berrettini spera ancora

Si ferma la corsa di Alex De Minaur al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il tennista australiano esce al terzo turno con Stefanos Tsitsipas che passa 6-3 6-4 e sfiderà il vincente di Djokovic-Edmund. Un'ottima notizia per Matteo Berrettini che può escludere così un contendente per l'ultimo posto disponibile alle ATP Finals di Londra in programma dal 10 al 17 novembre. L'azzurro ora deve sperare che Monfils (impegnato agli ottavi con Albot) non arrivi in semifinale, mentre Wawrinka (che scenderà in campo alle 19:30 con Nadal) non vinca il titolo. Incrociamo le dita.

