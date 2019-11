Djokovic eguaglia McEnroe: Shapovalov si arrende in finale, 77° titolo per il Djoker

Aggiornare la storia del tennis, capitolo Novak Djokovic. Dopo i recenti ritocchi dei rivali di sempre, Nadal e Federer, Novak Djokovic apre nuovamente il libro dei piccoli record.

Con il successo in finale a Parigi Bercy il serbo raccoglie infatti il 77esimo titolo della carriera, eguagliando così John McEnroe come 5° tennista più vincente della storia del gioco.

Una finale e una settimana che non sono parsi davvero mai in discussione. Esordio escluso contro il francese Moutet infatti, Djokovic ha dominato a Bercy piegando nell’ultimo atto anche la resistenza del giovane Shapovalov.

Un 6-3, 6-4 dove Djokovic si è fatto bastare i più classici dei due break ‘chirurgici’, gestendo le velleità del canadese con una partita di enorme esperienza.

Djokovic aggiorna così il record già accennato, ma si avvicina nuovamente anche a Rafael Nadal: con 34 titoli Masters 1000 – i più prestigiosi dopo quelli dello slam – Nole torna a -1 dallo spagnolo, attuale recordman con 35 sigilli.

Per Djokovic, più in generale, è il 5° trionfo a Bercy ma soprattutto un’indicazione ben chiara per le imminenti ATP Finals: su questa superficie, l’uomo da battere, resta il serbo.

Vedremo se Federer, Nadal (se sarà in condizione), Medvedev, Thiem, Tsitsipas o Berrettini riusciranno a tirar fuori qualcosa dal loro cilindro. Nel mentre Nole festeggia... E perché no mette nel mirino proprio Nadal: 7 titoli ATP più in alto, il prossimo della lista diventa il maiorchino. In un’epoca di fenomeni senza tempo che continuano ad aggiornare i libri dei record di questa disciplina.