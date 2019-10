Fognini è battuto in rimonta da Denis Shapovalov e dice addio alle ATP Finals di Londra

Nel 2° turno del Masters 1000 indoor di Parigi-Bercy Fabio Fognini è stato battuto in rimonta col punteggio di 3-6 6-3 6-3 dal canadese Denis Shapovalov in un’ora e 42 minuti di gioco.

Subito in difficoltà i due tennisti sul proprio servizio, Shapovalov deve annullare quattro palle break nel secondo game e l’ultima la cancella con un ace di seconda, Fognini ne salva due nel game successivo. I break arrivano però sia nel quarto sia nel quinto gioco, entrambi a 15, il nordamericano perde un’altra volta il servizio nel sesto game, infilato da due passanti del 32enne di Arma di Taggia dopo due discese a rete a avventate, Fabio tiene i successivi due turni di battuta perdendo solo un punto e incassa il primo set in 37 minuti di gioco.

Purtroppo Fognini perde il servizio nel quarto game del secondo set e Shapovalov, perdendo solo quattro punti in cinque turni di battuta, di cui due nel nono gioco quando serve per andare al set decisivo, vince il secondo parziale in 28 minuti. Fabio perde il servizio in apertura del set decisivo e, sul 40-30 servizio Shapovalov, scaraventa due volte la racchetta per terra riuscendo a decapitarla di netto al secondo tentativo.

Nel quarto game Shapovalov si salva da 0-30, nel sesto centra con una prima di servizio l’insegna della Rolex sui teloni di fondo campo che si illumina e ci vogliono almeno due minuti per riuscire a spegnerla. Ma Fognini non è poù in partita e il canadese gli toglie la battuta anche nel nono game del set decisivo, negli ottavi affronterà il tedesco Alexander Zverev mentre Fabio chiude qui, a parte la Coppa Davis, la sua migliore stagione nel circuito ATP dando l’addio alle Finals di Londra.

