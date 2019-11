Nadal approda alle semifinali: Tsonga lotta per un set, poi crolla

Rafael Nadal conquista la semifinale del Masters 1000 di Parigi Bercy. Lo spagnolo batte in 2 set il francese Jo-Wilfried Tsonga con il punteggio di 7-6, 6-1 in un'ora e 36 minuti di gioco. Una partita durata un set, perché nel secondo il transalpino crolla lasciando strada libera al maiorchino. Adesso Nadal affronterà in semifinale Denis Shapovalov, che qualche ora prima aveva regalato a Matteo Berrettini la qualificazione alle ATP Finals 2019 di Londra dopo aver battuto con un doppio 6-2 Gael Monfils.

Nel secondo set la furia di Nadal

Nel primo set regna l'equilibrio. Nei propri turni al servizio i due tennisti non concedono nulla all'avversario e soprattutto non si va mai ai vantaggi. Palle break ovviamente inesistenti e si va di conseguenza al tie-break. Nadal scappa sul 2-0, ma Tsonga pareggia e si cambia campo sul 3-3. Da quel momento il maiorchino infila un parziale di 4-1 e conquista il primo set. Tsonga risente del set perso e subisce il break nel secondo game. Nadal è una furia e si porta a condurre sul 3-0. Il francese non ha più la forza di reagire ed il secondo set diventa uno monologo dello spagnolo. Altro break nel sesto gioco e alla fine il numero due del mondo si impone per 6-1, qualificandosi per la semifinale.