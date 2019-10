Con una prova di particolare solidità, Rafael Nadal si qualifica per i quarti di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il numero 2 del mondo, che da lunedì sarà in ogni caso di nuovo in vetta al ranking ATP, batte lo svizzero Stan Wawrinka con il punteggio di 6-4 6-4. Per lo spagnolo si tratta dell’undicesima volta al terzultimo atto di un torneo nel 2019, mentre per l’elvetico la sconfitta di stasera significa dover abbandonare le speranze di disputare le ATP Finals di Londra, che avrebbe giocato solo in caso di vittoria del torneo. Il discorso si restringe ora a Matteo Berrettini (attualmente sicuro di chiudere la stagione al numero 9 del mondo nella classifica normale) e al francese Gael Monfils, impegnato in serata con il moldavo Radu Albot. Nadal giocherà i quarti con il francese Jo-Wilfried Tsonga.

Comincia leggermente meglio Wawrinka, che riesce a procurarsi una palla break già nel primo turno di servizio di Nadal, il quale riesce a sventare il pericolo. La situazione si ribalta nel terzo gioco, solo che nello scambio da fondo lo spagnolo è superiore e toglie la battuta allo svizzero. Dopo un periodo in cui Wawrinka non riesce a fare particolarmente male, nell’ottavo gioco, sul 3-4, gli giunge la possibilità di riequilibrare il match, che però butta via con un dritto mandato in corridoio. Il set, nel fatti, finisce qui, e lo conquista Nadal che sfrutta la seconda delle chance a sua disposizione: 6-4.

Il livello al servizio di Wawrinka si alza nel secondo parziale, e anche in risposta riesce per due volte a creare qualche grattacapo al mancino di Manacor: sul 2-1 sale sullo 0-30 prima che Nadal diventi più incisivo e riesca a salvarsi ai vantaggi, poi sul 3-2 riesce ad arrivare a 30 pari, ma in quel caso l’iberico sistema le cose con la prima. Sul 4-4 l’elvetico sbaglia qualsiasi cosa e regala, tutte insieme, tre palle break al suo avversario. Basta la seconda, in cui Wawrinka completa il disastro con un dritto appena lungo. Nadal serve per il match, e non deve far altro che tenere il servizio a zero per andare per la settima volta ai quarti in altrettante partecipazioni a questo torneo.

federico.rossini@oasport.it