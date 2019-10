Novak Djokovic soffre un set, poi spazza via Kyle Edmund. Ai quarti c'è Tsitsipas

Tempo di ottavi di finale per il torneo ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy, che oggi vede la vittoria della testa di serie numero 1, il serbo Novak Djokovic, che supera in due partite il britannico Kyle Edmund, sconfitto in due set per 7-6(7) 6-1 in un’ora e 22 minuti di gioco. Nei quarti il balcanico domani troverà l’ellenico Stefanos Tsitsipas, numero 7.

Nel primo set i servizi dominano per tutta la durata del parziale, non ci sono palle break e non si va ai vantaggi fino al dodicesimo game, quando Edmund serve per restare nella partita e deve cancellare due set point prima di salvarsi ai vantaggi. Tie break a due facce: Djokovic scappa sul 5-2 e si procura altri tre set point sul 6-3, ma non li sfrutta. Il britannico impatta, ma non riesce mai a mettere la testa avanti, così il serbo chiude sul 9-7 alla quinta occasione (settima contando anche le due del game precedente) dopo 55 minuti.

Nella seconda partita non c’è storia, dato che l’epilogo della prima condiziona il resto del match: Edmund vince il primo game al servizio, ma nei sei giochi seguenti conquista appena cinque punti, dei quali appena uno col servizio a disposizione. Djokovic raggiunge il 6-1 che gli concede il passaggio ai quarti in appena 28 minuti di gioco ulteriore.

ATP Masters 1000 Parigi-Bercy – Singolare (Ottavi di finale)

Novak Djokovic (Serbia, 1) b. Kyle Edmund (Gran Bretagna) 7-6(7) 6-1

